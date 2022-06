ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली HC में पुलिस रिमांड को दी चुनौती, कल होगी सुनवाई

Highlights जुबैर ने दिल्ली पुलिस की रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट में दी है चुनौती 28 जून को जुबैर को 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है दिल्ली पुलिस की यूनिट IFSO द्वारा जुबैर को लाया गया बेंगलुरु

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली पुलिस की रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को जुबैर ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक के वकील ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट जुबैर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें 2018 के एक ट्वीट पर एक शिकायत के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उनकी पुलिस रिमांड को चुनौती दी गई है।

बता दें कि 28 जून को, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सावरिया ने जुबैर को चार दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। वहीं गुरुवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट द्वारा जुबैर को बेंगलुरु लाया गया है।

Karnataka | Alt News co-founder Mohd Zubair brought to Bengaluru by an Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) unit of the Delhi Police Special Cell.



He has moved Delhi HC challenging the police remand granted by Patiala House Court to the Delhi Police Special Cell. pic.twitter.com/cDfzboq28G