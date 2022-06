सत्य की आवाज को गिरफ्तार करने पर एक हजार और पैदा होंगे, ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का ट्वीट

Highlights बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है। ज़ुबैर को पुलिस रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

नई दिल्लीः पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सोमवार को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेता ने सरकार पर हमला बोल दिया है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से केवल एक हजार और पैदा होंगे। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है।

Every person exposing BJP's hate, bigotry and lies is a threat to them.



Arresting one voice of truth will only give rise to a thousand more.



Truth ALWAYS triumphs over tyranny. #DaroMatpic.twitter.com/hIUuxfvq6s