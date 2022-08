नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव- 'भारत छोड़ो' की तरह बिहार से आ रहा नया नारा

Highlights बिहार के राजनीतिक हालात पर खिलेश यादव ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस दिन 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' का नारा दिया गया था और आज बिहार से 'भाजपा भागो' का नारा आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही राजनीतिक दल और विभिन्न राज्यों के लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ खड़े होंगे।

लखनऊ: बिहार के राजनीतिक हालात पर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है। इस दिन 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' का नारा दिया गया था और आज बिहार से 'भाजपा भागो' का नारा आ रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही राजनीतिक दल और विभिन्न राज्यों के लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ खड़े होंगे।

It's a good start. On this day the slogan of 'Angrezo Bharat Chhodo' was given and today the slogan of 'BJP Bhagaon' is coming from Bihar. I think soon political parties and people in different states will stand against BJP: SP chief Akhilesh Yadav on political situation in Bihar pic.twitter.com/UXhlfWAhDx