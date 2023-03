2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को लेकर अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात, बोले- कांग्रेस अपनी...

Highlights सपा प्रमुख ने कहा- कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए अपनी भूमिका तय कर रही है उन्होंने कहा- केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन सभी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं शुक्रवार को अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता से मुलाकात की

कोलकाता:लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष दल मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बंगाल पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्ष की एकजुटता को लेकर कहा कि कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए अपनी भूमिका तय कर रही है।

शुक्रवार को कोलकाता में सपा प्रमुख ने कहा कि सबको मिलकर काम करना है। केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन सभी गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास के सफल होने की पूरी उम्मीद है। इस संबंध में शनिवार को 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी।

केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर बेरोजगारी, महंगाई और किसान मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि बेरोजगारी और जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई है, और किसान संघर्ष कर रहे हैं। वे (भाजपा) ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के सपने दिखा रहे हैं लेकिन युवाओं को रोजगार कब मिलेगा?

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने उन्हें स्थानीय संस्कृति का गमछा पहनाकर उनका अभिवादन किया।

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav called on TMC chairperson and West Bengal CM Mamata Banerjee today, in Kolkata. (Pics: AITC) pic.twitter.com/cTH9qdhkhy

बता दें कि पश्चिम बंगाल में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोलकाता में कई बार हमारी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं। हमने जब भी यहां से कोई फैसला लिया है तब हमे सफलता मिली है, हमारी पार्टी आगे बढ़ी है।

