अखिलेश यादव ने पगड़ी पहनकर नया लुक अपनाया, 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा | Video

लखनऊ:समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर निशाना साधते हुए उस पर 'वोट चोरी' के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की मदद करने का आरोप लगाया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग ऐसी गतिविधियों को रोकने में विफल रहता है, तो देश में नेपाल जैसा विरोध प्रदर्शन हो सकता है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अखिलेश ने कहा, "यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि कहीं भी वोट चोरी न हो।" उन्होंने आगे कहा, "सब जानते हैं कि जब वे वोट चोरी करके चुनाव नहीं जीत पाए, तो उन्होंने रिवॉल्वर के बल पर वोट रोकने की कोशिश की... अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देशों की तरह यहाँ भी लोग सड़कों पर उतर आएँ।"

उन्होंने आरोप लगाया, "हमने रामपुर का चुनाव देखा... उन्होंने चुनाव चुराया, फिर मीरापुर का चुनाव। अयोध्या चुनाव के दौरान एक आदमी पकड़ा गया जो एक मंत्री का सहायक था... अयोध्या चुनाव के बारे में सोचिए। वहाँ बाहर से लोग लाए गए थे। अमेठी से भी लोग लाए गए थे।"

अखिलेश का नया रूप

इस बीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश का नया रूप देखने को मिला, उन्होंने सिख पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने कहा कि एक बार जब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस आएगी, तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में सिख समुदाय को अपेक्षित सम्मान मिले।

नेपाल में जेन जी का विरोध प्रदर्शन और अखिलेश की सरकार से अपील

इस हफ़्ते की शुरुआत में नेपाल में जेनरेशन Z के नेतृत्व में 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए। बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन आंदोलन जारी रहा और केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय महिला समेत 50 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अखिलेश ने मोदी सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह कई मौकों पर 'असफल' रही है। हालाँकि, कन्नौज से लोकसभा सांसद ने केंद्र सरकार से भारत की सीमाओं और पड़ोसी देशों में शांति बनाए रखने का आग्रह किया।

