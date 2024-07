अखिलेश यादव ने IAS राव कोचिंग सेंटर की घटना में मारे गए छात्रों लिए मांगा 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा, लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी

Highlights अखिलेश यादव ने कहा, दर्दनाक घटना में तीन प्रतियोगी छात्रों की मौत ने जनमानस को झकझोर दिया है उन्होंने सरकार से मृतक छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने की मांग की सपा प्रमुख ने कहा, इस घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाए और तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर की घटना के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने घटना में मृतक हुए छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजे की भी मांग की।

पत्र में सपा प्रमुख ने स्पीकर को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा, "शून्यकाल में मैंने नई दिल्ली में कल हुई दुर्घटना के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए उल्लेख किया था कि पुराने राजेंदर नगर में चल रहे राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई दर्दनाक घटना में तीन प्रतियोगी छात्रों की मौत ने जनमानस को झकझोर दिया है। इश घटना में अन्य प्रतियोगी छात्रों के मन में भय व्याप्त हो गया है और उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

कन्नौज से सांसद ने आगे पत्र में लिखा, आपसे अनुरोध कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि मृतक छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाए। साथ ही इस घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाए और तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।"

Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav writes to Lok Sabha Speaker Om Birla regarding the Delhi's Old Rajinder Nagar coaching centre incident



He writes, "You are requested to direct the government to provide compensation of Rs 1 crore each to the families of the deceased students… pic.twitter.com/oq3TOoTQFa