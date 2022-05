अकाल तख्त के जत्थेदार ने प्रत्येक सिख से एक लाइसेंसी हथियार रखने का आह्वान किया, CM भगवंत मान ने जतायी आपत्ति

By भाषा | Published: May 24, 2022 08:31 AM

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी जत्थेदार के बयान पर आपत्ति जतायी।

