अजनाला हिंसा: अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर अड़ी कांग्रेस, पंजाब पुलिस को दिया अल्टीमेटम

चंडीगढ़: पंजाब के अजनाला में हुई हिंसा के मामला थमता जर नहीं आ रहा है। एक ओर जहां पंजाब सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। पंजाब कांग्रेस ने अल्टीमेटम जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अजनाला में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले दोषियों सहित अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाए या उनकी पार्टी को आने को मजबूर किया जाए कि वह सड़कों पर उतरें।

पुलिस को लिखे पत्र में वारिंग ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लो खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार व पुलिस का मजाक बना रहे हैं। इस घटना ने सरकार में आम पंजाबियों के विश्वास को हिला कर रख दिया है। जनता को लगता है कि जब पुलिस खुद ही सुरक्षित नहीं होगी तो आम आदमी की सुरक्षा कैसी करेगी।

The seige & attack on Ajnala Police station is an unprecedented incident & the guilty must be put behind bars. The inaction of @PunjabGovtIndia has demoralised our martial @PunjabPoliceInd.

Have written to @DGPPunjabPolice seeking immediate arrest of the culprits.