हिंदू संगठन का अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा, ASI से सर्वे की मांग, बढ़ाई गई सुरक्षा, खादिम कमेटी ने दिया जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2022 08:59 AM

महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया कि दरगाह की दीवारों व खिड़कियों में हिन्दू धर्म से संबंधित चिह्न है। संगठन ने वहां शिवालय होने का दावा किया है।

