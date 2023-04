NCP छोड़ने की अफवाहों को अजीत पवार ने किया खारिज, कहा- मेरे बारे में फैली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं

Highlights अजीत पवार ने राकांपा को छोड़ने अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मेरे बारे में फैली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने राकांपा को छोड़ने अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मेरे बारे में फैली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मैं राकांपा के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे।

अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें पिछले हफ्ते तब शुरू हुईं जब उन्होंने अचानक अपनी निर्धारित बैठकें रद्द कर दीं और ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के प्रति नरम माना गया।

I am with the NCP and will remain with the party: Ajit Pawar, LoP Maharashtra Assembly & NCP leader pic.twitter.com/VpLnF4tJfQ