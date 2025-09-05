सोलापुर वायरल वीडियो पर अजित पवार ने दी सफाई, कहा- 'मेरा इरादा दखल देने का नहीं था'

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को एक महिला आईपीएस अधिकारी को फोन पर कथित तौर पर डांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्पष्टीकरण जारी किया। एक्स पर पवार ने लिखा, "सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मेरा इरादा कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करने का नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ज़मीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और आगे न बिगड़े।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने पुलिस बल और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं, के प्रति अत्यंत सम्मान रखता हूँ और मैं कानून के शासन को सर्वोपरि मानता हूँ। मैं पारदर्शी शासन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ कि रेत खनन सहित हर अवैध गतिविधि से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाए।"

सोलापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांसोबतच्या संवादाच्या संदर्भात काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, माझा उद्देश कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा नव्हता, तर त्या ठिकाणी परिस्थिती शांत रहावी आणि ती अधिक बिघडू नये याची काळजी… — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) September 5, 2025

वीडियो में, पवार कथित तौर पर एक एनसीपी कार्यकर्ता के फ़ोन से करमाला की उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अंजना कृष्णा से बात कर रहे हैं। हालाँकि, अधिकारी उनकी आवाज़ नहीं पहचान पातीं। इसके बाद पवार पुलिस अधिकारी को वीडियो कॉल करते हैं और कथित तौर पर उनसे मुरुम के अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए सख्ती से कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में सब-बेस और भराव सामग्री के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है।

'जानबूझकर लीक किया गया'

एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि वीडियो जानबूझकर लीक किया गया है। तटकरे ने कहा, "अजित दादा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए आईपीएस अधिकारी को डाँटा होगा। उनका इरादा कार्रवाई को पूरी तरह से रोकने का नहीं था।" एनसीपी नेता ने आगे कहा, "वह अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और कभी किसी गैरकानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करते। हो सकता है कि उनका इरादा स्थिति को शांत करने के लिए कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोकना था।"

'सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं'

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पवार पर "चोरों" को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री एक आईपीएस अधिकारी से अवैध गतिविधियों का समर्थन करने को कह रहे हैं, लेकिन दूसरों को कानून का पालन करने का उपदेश दे रहे हैं।

राज्यसभा सदस्य ने कहा, "वह इतने अनुशासित हैं, है ना? आपका अनुशासन कहाँ है? वह उसे (आईपीएस अधिकारी को) अपनी पार्टी के चोरों को संरक्षण देने के लिए डाँट रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "'मुरम' का अवैध उत्खनन सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचा रहा है। जैसा कि यह सार्वजनिक हो गया है, अजित पवार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले, कई (नेताओं) को ऐसी घटनाओं के कारण नैतिक आधार पर इस्तीफा देना पड़ा था।"

राउत ने आरोप लगाया, "आप पूरे राज्य को लूट रहे हैं। मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए।"

