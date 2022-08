'अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें भूल जाते हैं अजित पवार', देवेंद्र फड़नवीस ने दिया एनसीपी नेता को जवाब

Highlights दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे फड़नवीस कहा, अजित पवार अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें भूल जाते हैं अजित पवार ने कहा था कि मंत्रीमंडल विस्तार के लिए दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल रही है

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अजित पवार पर तंज कसा है। फड़नवीस ने अजित पवार के एक बयान का जवाब देते हुए कहा कि वह विपक्ष के नेता हैं। उन्हें यह सब कहना ही पड़ेगा। अजित दादा अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि जब वे सरकार में थे, तब पहले 32 दिन सिर्फ पांच मंत्री ही थे। उद्धव सरकार के पहले एक महीने में अजित पवार ही डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे।

मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच…

Cabinet expansion soon..

