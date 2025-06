Ahmedabad Plane Crash: विमान पर सवार 242 यात्री, अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त, देखिए वीडियो

Highlights घटना के कारण और विमान को हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। एक तकनीकी टीम स्थिति का आकलन कर रही है।

अहमदाबादः अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानीनगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पुलिस ने कहा कि 7 दमकल गाड़ियां मौके पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष ने इसकी पुष्टि की है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम को एयर इंडिया का अहमदाबाद-लंदन विमान उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना नियमित परिचालन के दौरान हुई, जिसके बाद तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया की गई।

An Air India plane with 242 passengers onboard has crashed in Gujarat's Ahmedabad, confirms the State Police Control Room



