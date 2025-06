एअर इंडिया विमान हादसाः विजय रूपाणी के परिजनों से मिले पीएम मोदी, एक्स पर तस्वीर शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

Highlights Air India plane crash: सात अगस्त 2016 से 11 सितंबर 2021 तक दो कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। Air India plane crash: दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। ओम शांति। Air India plane crash: विजयभाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे।

अहमदाबादः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एअर इंडिया विमान हादसे में मारे गये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से शुक्रवार को यहां मुलाकात की और उन्हें (रूपाणी को) एक विनम्र और मेहनती नेता के रूप में याद किया। अड़सठ-वर्षीय रूपाणी एअर इंडिया की लंदन जा रही उड़ान के उन 241 यात्रियों में शामिल थे, जिनकी बृहस्पतिवार अपराह्न भीषण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मोदी ने अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया तथा यहां सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने शहर में रूपाणी के परिजनों से भी मुलाकात की।

Met the family of Shri Vijaybhai Rupani Ji.



It is unimaginable that Vijaybhai is not in our midst. I’ve known him for decades. We worked together, shoulder to shoulder, including during some of the most challenging times. Vijaybhai was humble and hardworking, firmly committed… pic.twitter.com/KbmDsKtARG — Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2025

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘ विजयभाई रूपाणी जी के परिवार से मुलाकात की। यह अकल्पनीय है कि विजयभाई हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें दशकों से जानता था। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘विजयभाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे।

In every role assigned, he distinguished himself, be it in the Rajkot Municipal Corporation, as Rajya Sabha MP, as Gujarat BJP President and as Cabinet Minister in the state government. pic.twitter.com/FSTlcWaRSm — Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2025

Vijaybhai and I also worked extensively when he was Gujarat CM. He ushered in many measures that enhanced Gujarat’s growth trajectory, particularly in boosting ‘Ease of Living.’ Will always cherish the interactions we had. My thoughts are with his family and friends in this hour… pic.twitter.com/bH9gqVPHao— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2025

जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से सार्वजनिक जीवन में अपना करियर शुरू करते हुए वह संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बने और पूरी लगन से काम किया।’’ मोदी ने कहा, ‘‘उन्हें जो भी भूमिका सौंपी गई, उसमें उत्कृष्ट कार्य किया। चाहे वह राजकोट नगर निगम में हों, राज्यसभा सदस्य के रूप में हो, भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष के रूप में हो अथवा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में हो।’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी मैंने और विजयभाई ने बड़े स्तर पर काम किया था।

उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए, जिससे गुजरात के विकास की गति बढ़ी, खासकर जीवन को आसान बनाने में। हमारे बीच हुई बातचीत हमेशा याद रहेगी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। ओम शांति।’’

प्रधानमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी अंजलि रूपाणी और परिवार के अन्य सदस्यों से हवाई अड्डे के पास गुजसेल भवन में मुलाकात की। रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सात अगस्त 2016 से 11 सितंबर 2021 तक दो कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वह वर्तमान में पंजाब के लिए भाजपा के प्रभारी थे।

Web Title: Air India plane crash PM narendra Modi meets Vijay Rupani family writes emotional post after sharing his photo Instagram see Met family Shri Vijaybhai Rupani Ji