Air India Plane Crash: अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 270 शव, चिकित्सकों ने कहा-एयर इंडिया हादसे में गई जान

Highlights विमान दुर्घटना स्थल से एक शव और कुछ शरीर के अंग बरामद किए हैं। भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है और अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। 242 लोगों में से 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

अहमदाबाद: एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों के कुल 270 शव अब तक अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लाए जा चुके हैं। डॉक्टरों ने शनिवार को जानकारी दी। अधिकारियों ने पहले मृतकों की संख्या 265 बताई थी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में शहर की दमकल टीम ने विमान दुर्घटना स्थल से एक शव और कुछ शरीर के अंग बरामद किए हैं। एअर इंडिया ने पुष्टि की है कि लंदन जा रहे उसके विमान के अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 241 लोगों की मौत हो गई।

