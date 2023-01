विमान पेशाब मामला: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, कमांडर पायलट तीन महीने के लिए सस्पेंड

Highlights डीजीसीए ने न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान में महिला यात्री पर एक सहयात्री के पेशाब करने की घटना में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के कमांडर पायलट का लाइसेंस निलंबित किया। डीजीसीए ने एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक को दायित्वों के निर्वहन में नाकाम रहने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसी) ने पिछले साल के अंत में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली की उड़ान में हुए पेशाब मामले के लिए एयर इंडिया एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला 26 नवंबर 2022 का है जब एक शख्स शंकर मिश्रा ने फ्लाइट की बिजनेस क्लास में एक महिला से कथित तौर पर पेशाब कर दिया। घटना के समय मिश्रा कथित तौर पर नशे में थे। शंकर मिश्रा फिलहाल गिरफ्त में हैं।

एविएशन रेगुलेटर ने फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और एयर इंडिया के इन-फ्लाइट सर्विस के डायरेक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए के संज्ञान में यह मामला चार जनवरी को आने पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया गया था। नियामक ने यह कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है।

DGCA imposes a fine of Rs 30 lakhs on Air India for violation of rules, suspends the license of Pilot-In-Command of the flight for 3 months for failing to discharge his duties&Rs 3 lakhs fine on AI's Director-in-flight services