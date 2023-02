एयर इंडिया के नेवार्क-दिल्ली विमान को स्वीडन के स्टॉकहोम किया गया डायवर्ट, जानें वजह

Highlights एयर इंडिया के नेवार्क-दिल्ली विमान को स्टॉकहोम किया गया डायवर्ट विमान के इंजन में तेल रिसाव के कारण विमान की कराई गई इंमरजेंसी लैंडिंग 300 यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतारा गया है

नई दिल्ली:एयर इंडिया का विमान नेवार्क-दिल्ली (AI106) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि करीब 300 यात्रियों से भरे विमान को बुधवार को स्वीडन के स्टॉकहोम हवाई अड्डे पर उस वक्त आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, जब विमान में अचानक खराबी दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक, विमान में तकनीकी खराबी के कारण उसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि, लैंडिंग आराम से हो गई और सभी यात्री सुरक्षित है।

गौरतलब है कि विमान के लैंडिंग के लिए स्वीडन एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार कर विमान की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार, बोइंग 77-300ईआर विमान से संचालित उड़ान को डायवर्ट इसलिए किया गया क्योंकि विमान के इंजन में तेल का रिसाव हो गया रहा था।

इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी संख्या में दमकल विभाग की गाड़ियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। नागारिक उड्डयन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेल रिसाव के बाद इंजन बंद कर दिया गया और बाद में विमान स्टॉकहोम में सुरक्षित उतारा गया है। अधिकारी ने बताया कि जमीनी निरीक्षण के बाद विमान फिर से विमान भरने के लिए तैयार हो जाएगा।

Air India Newark (US)-Delhi flight (AI106) with nearly 300 passengers made an emergency landing at Sweden's Stockholm airport after it developed a technical snag. All passengers safe. A large no.of fire engines were deployed at the airport as the flight made an emergency landing pic.twitter.com/Rdwfg9VOgx