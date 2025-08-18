Air India flight: एयर इंडिया को क्या हो गया?, रोज पैसेंजर को दिक्कत, कोच्चि हवाई अड्डे से उड़ान नहीं भरी, मिलान-दिल्ली उड़ान रद्द
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 18, 2025 10:26 IST2025-08-18T10:25:11+5:302025-08-18T10:26:31+5:30
बेंगलुरु से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान ग्वालियर में पहले प्रयास में उतरने में विफल 'ऐसा लगा जैसे विमान रनवे पर फिसल गया' यह घटना तब सामने आई जब विमान में सवार कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि विमान रनवे पर फिसल गया था।
कोच्चिः सोमवार तड़के कोच्चि से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 504 को अप्रत्याशित देरी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण विमान ने उड़ान रद्द कर दी और वापस बे में लौट आया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CIAL) ने कहा कि प्रस्थान का संशोधित समय सोमवार सुबह था। CIAL ने एक बयान में कहा, "तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को उड़ान रद्द करनी पड़ी। एयर इंडिया इसे ठीक कर रहा है और उसने कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CIAL) को सूचित कर दिया।
बेंगलुरु से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान ग्वालियर में पहले प्रयास में उतरने में विफल 'ऐसा लगा जैसे विमान रनवे पर फिसल गया' यह घटना तब सामने आई जब विमान में सवार कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि विमान रनवे पर फिसल गया था। दिल्ली जाने वाले एअर इंडिया के एक विमान ने रविवार शाम तकनीकी समस्या के कारण कोच्चि हवाई अड्डे से उड़ान नहीं भरी।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) के प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण कोच्चि से दिल्ली जाने वाला एअर इंडिया का विमान पर उड़ान नहीं भर सका। इस उड़ान में सवार लोगों में लोकसभा सदस्य और कांग्रेस नेता हिबी ईडन भी शामिल थे। एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि उड़ान के समय में बदलाव किया गया है।
इसके देर रात कोच्चि से दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है। टाटा समूह के मलिकाना हक वाली निजी विमानन कंपनी एअर इंडिया ने रविवार को कहा कि उसने अंतिम समय में रखरखाव संबंधी समस्या का पता चलने के बाद 16 अगस्त को मिलान से दिल्ली आने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी।
एअर इंडिया ने एक बयान में कहा कि यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। बयान में कहा गया है, “16 अगस्त को मिलान से दिल्ली के लिए प्रस्तावित उड़ान संख्या एआई138 को ‘पुशबैक’ के दौरान सामने आए रखरखाव संबंधी कार्य के कारण रद्द कर दिया गया।”
‘पुशबैक’ का मतलब विमान को हवाई अड्डे पर पार्किंग की जगह से पीछे की ओर धकेलने की प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया जमीन पर मौजूद कर्मचारियों को विमान को सुरक्षित तरीके से और कुशलता से गेट से दूर करने की अनुमति देती है।
बयान में कहा गया है, “मिलान में हमारी ‘ग्राउंड टीम’ ने सभी प्रभावित यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की, उन्हें होटल में ठहराया और उनके द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उन्हें टिकट रद्द कराने पर पूरा किराया वापस करने या यात्रा पुननिर्धारित करने की सुविधा दी।”