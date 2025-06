Air India flight: दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 'सिक्योरिटी अलर्ट' के बाद फुकेत लौटी

Highlights वेबसाइट के अनुसार, यह 11.46 (स्थानीय समय) पर फुकेत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस उतरा। अधिकारी ने बताया कि सभी यात्रियों को उनके सामान सहित विमान से उतार लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां ​​यात्रियों और सामान की जांच कर रही हैं।

मुंबईः दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट शुक्रवार को सुरक्षा अलर्ट के बाद फुकेत लौट गई हैं। एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतरा और फुकेत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजर रहा है। एयरबस ए320 नियो विमान में सवार यात्रियों की संख्या का तुरंत पता नहीं चल सका। अधिकारी ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से उतरा और फुकेत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजर रहा है। एयरबस ए320 नियो विमान में सवार यात्रियों की संख्या का तुरंत पता नहीं चल सका।

