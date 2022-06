उदयपुर में हुई युवक की नृशंस हत्या की असदुद्दीन ओवैसी ने की कड़ी निंदा, कहा- अपराधियों को मिले कड़ी सजा

Highlights ओवैसी ने अपराधियों के खिलाफ की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग एमआईएम नेता ने कहा, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता विपक्षी नेता गुलाब चंद कटारिया ने किसी संगठन का हाथ होने जताई आशंका

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के उदयपुर में हुई युवकी सरेआम हत्या की निदा की है।

इस घटना के बाद मंगलवार को उन्होंने ट्विटर लिखा, मैं उदयपुर राजस्थान में हुई नृशंस हत्या की निंदा करता हूं। इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। इस तरह की हिंसा का विरोध करने के लिए हमारी पार्टी का लगातार स्टैंड है। कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कानून के शासन को बनाए रखा जाना चाहिए।

I condemn the gruesome murder in Udaipur Rajasthan. There can be no justification for it. Our party’s consistent stand is to oppose such violence. No one can take law in their own hands. We demand that the state govt takes strictest possible action. Rule of law must be upheld 1/3