AIIMS Delhi: एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाया गया, जानें कारण

AIIMS Delhi: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को तीन महीने का और सेवा विस्तार दिया गया है। एम्स के निदेशक पद के लिए नामों के एक व्यापक पैनल की मांग 20 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने की, जिसके बाद उन्हें कार्यकाल विस्तार मिला।

डॉ. गुलेरिया को 28 मार्च, 2017 को पांच साल की अवधि के लिए एम्स, नई दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 24 मार्च को खत्म होना था पर उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। इसके बाद एक और तीन माह का विस्तार दे दिया गया।

AIIMS Director Randeep Guleria';s tenure extended by three months or by the time a new Director is appointed, whichever is earlier. pic.twitter.com/t4snLJivue