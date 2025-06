Ahmedabad Plane Crash: लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, अमित शाह ने गुजरात सीएम से बात की, देखिए वीडियो

Highlights विमान में करीब 242 यात्री सवार हैं। धुएं का घना गुबार उठता देखा गया।

अहमदाबादः अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार विमान में करीब 242 यात्री सवार हैं। माना जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ, जब विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। मेघानीनगर इलाके के पास धारपुर से भारी धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया जा रहा है। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है।

STORY | Plane crashes in locality near Ahmedabad airport



(Photo source: Third Party) pic.twitter.com/IBEWeDIYfZ — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

An Air India plane with 242 passengers onboard has crashed in Gujarat's Ahmedabad, confirms the State Police Control Room



More details awaited pic.twitter.com/RPAYU8KfUM— ANI (@ANI) June 12, 2025

Union Home Minister Amit Shah has spoken to the Gujarat Chief Minister, Home Minister and the Police Commissioner regarding the plane crash. He also assured to provide Central government assistance. pic.twitter.com/59RJuBUCDj— ANI (@ANI) June 12, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान दुर्घटना के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। अहमदाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त विमान एअर इंडिया का था और लंदन जा रहा था जिसमें 242 यात्री सवार थे।

#WATCH | Air India plane crashes in Ahmedabad; Thick smoke and dust emerge as an impact of the plane crash pic.twitter.com/JLPApIfPnU — ANI (@ANI) June 12, 2025

"Very shocked to hear about the #AirIndia Ahmedabad-London flight incident near Ahmedabad airport. Praying for the safety of all passengers and crew. 🙏" posts (@iamyusufpathan). pic.twitter.com/9t33GKayl2 — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

