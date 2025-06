अहमदाबाद विमान हादसा: मंत्री जगदीश विश्वकर्मा की मौजूदगी में डीएनए मिलान के बाद पहला शव परिजनों को सौंपा गया

अहमदाबाद: रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबादविमान दुर्घटना में मारे गए पहले व्यक्ति का शव शनिवार को डीएनए मिलान के बाद परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है। सिविल अस्पताल में शोक संतप्त रिश्तेदारों को शव सौंपे जाने के बाद भावुक दृश्य देखने को मिले। शव को आधिकारिक अनुरक्षण के साथ परिवार को सौंप दिया गया है।

गुजरात के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जगदीश विश्वकर्मा शव सौंपने के दौरान मौजूद थे, जो आधिकारिक निगरानी में हुआ। सभी पीड़ितों की पहचान करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। गुरुवार (12 जून) को हुए इस भयानक विमान दुर्घटना में 270 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और कई शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे पहचान करना मुश्किल हो गया था। अधिकारी प्रत्येक पीड़ित की पहचान की पुष्टि करने के लिए डीएनए परीक्षण पर निर्भर हैं।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में डीएनए मिलान प्रक्रिया की समीक्षा की। इस बैठक में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL), गृह विभाग और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। संघवी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पहचान पूरी करने और पीड़ितों के शव जल्द से जल्द उनके परिजनों को सौंपने के लिए तेजी से काम कर रही है।

