Highlights Ahmedabad Plane Crash: एअर इंडिया ने की 25-25 लाख रुपये के अंतरिम भुगतान की घोषणा

Ahmedabad Plane Crash: विमानन कंपनी एअर इंडिया ने शनिवार को घोषणा की कि वह अहमदाबादविमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन और जीवित बचे लोगों को 25-25 लाख रुपये का अंतरिम भुगतान करेगी। एअर इंडिया ने एक बयान में बताया कि यह अंतरिम भुगतान मूल कंपनी ‘टाटा संस’ द्वारा पहले घोषित किए गए एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे के अतिरिक्त है। चालक दल के 12 सदस्यों सहित 242 यात्रियों को ले जा रहा एअर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद मेघानीनगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 241 यात्रियों सहित 270 लोगों की मौत हो गई।

