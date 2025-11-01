बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे मेगा रोड शो, पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों को देंगे सीधा संदेश

पटना:बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 नवंबर को पटना में 2.8 किलोमीटर का मेगा रोड शो करेंगे। भाजपा इस कार्यक्रम को चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। पीएम मोदी का रोड शो कदमकुआं के दिनकर चौक से शुरू होगा। यह रोड शो पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन तक पहुंचेगा। संभावना है कि शाम 5 बजे से यह रोड शो शुरू होगा। पीएम के आगमन को लेकर पूरे रास्ते में कुल 10 स्वागत प्वाइंट बनाए गए हैं। यहां प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस रोड शो में लाखों की भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जिला इकाइयों को दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह रोड शो पटना की सियासत में नया माहौल बनाएगा। इस रोड शो की मुख्य जिम्मेदारी पटना जिला इकाई को दी गई है। वहीं, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को कार्यक्रम के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली है। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। पटना में जगह-जगह होर्डिंग, बैनर और पीएम मोदी के कटआउट लगाए गए हैं। फूलों की सजावट और लाइटिंग से रोड शो वाले रूट को सजाया गया है।

पीएम मोदी का रोड शो सिर्फ जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा संदेश देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया था, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी बार होने वाले इस रोड शो के माध्यम से भाजपा के लिए मिशन बिहार की शुरुआत मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से शुरू होकर बेली रोड होते हुए भाजपा कार्यालय तक पहुंचा था।

पीएम मोदी ने 29 मई को पटना में 72 मिनट का रोड शो किया था। उस दौरान रोड शो से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन व बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। शाम 6:45 बजे भाजपा कार्यालय पहुंच कर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बेटे की सगाई में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने पटना में 72 मिनट का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था।

Web Title: Ahead of the Bihar assembly elections, PM Modi will hold a mega roadshow in Patna on November 2nd