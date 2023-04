100वें 'मन की बात' से पहले पीएम मोदी से महुआ मोइत्रा ने इन दो सवालों के मांगे जवाब, देखें ट्वीट

Highlights मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम से दो सवालों के जवाब मांगे हैं। टीएमसी सांसद ने कहा कि महिला पहलवानों के भाजपा के शक्तिशाली शिकारियों से क्यों नहीं बचाया जा सकता?

नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो शो 'मन की बात' के 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को ट्विटर पर पीएम मोदी से दो सवालों के जवाब मांगे। महुआ मोइत्रा ने जंतर-मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन और अडानी समूह के खिलाफ जांच का जिक्र किया है।

टीएमसी सांसद ने लिखा- “प्रिय माननीय मोदीजी- आज मन की बात का 100वां एपिसोड संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सीधा प्रसारित होने वाला है। कृपया हमें बताएं: 1. भारत की एथलीट बेटियों को शक्तिशाली भाजपा शिकारियों से क्यों नहीं बचाया जा सकता। 2. सेबी अडानी की जांच को सुप्रीम कोर्ट के समय सीमा में पूरा क्यों नहीं कर सकता है? धान्यवाद।

Dear Hon’ble Modiji- today is 100th episode of Mann ki Baat due to be telecast live even at UN HQ. Please do tell us:



1. Why India’s athlete betis can’t be protected from powerful BJP predators



2. Why SEBI can’t finish Adani invetigation in SC timeframe



Dhanyavad.