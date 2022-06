Agnipath protests: 18 जून को बिहार में बंद का ऐलान, प्रदर्शन तेज, प्रदर्शनकारियों ने 12 ट्रेन फूंकी, मुजफ्फरपुर-भागलपुर इंटरसिटी के यात्री की मौत

Highlights पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं. खाली ट्रेन में आग लगा दी और कुछ अन्य ट्रेनों में तोड़फोड़ की. 12335 मालदा टाउन-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और 12273 हावड़ा-नयी दिल्ली दूरंतो एक्सप्रेस रद्द कर दी गयी हैं.

Agnipath protests: ‘अग्निपथ’ योजना के विरोध में आज तीसरे दिन भी बिहार में आग ही आग दिखाई दिया. बिहार के 22 जिलों में छात्र-युवाओं का उत्पात बेबस और लाचार प्रशासन के आगे लगातार तीसरे दिन भी ट्रेन धू-धू कर जल कर जलती रही.

रेलवे को मुख्य रूप से निशाना बनाते हुए प्रदर्शनकारियों ने 12 ट्रेनें फूंक डाली. दानापुर व लखीसराय सहित कई स्‍टेशन भी आगे के हवाले कर दिया गया. जगह-जगह ट्रेनों पर पथराव किए गए. राज्य में अग्निपथ योजना के विरोध में लखीसराय में दो ट्रेनों में आग लगा दी गई. इस दौरान मुजफ्फरपुर-भागलपुर इंटरसिटी के एक यात्री की मौत हो गई.

Once 4 yrs are over, 'Agniveers' will be having a 12 lakh economic package to start afresh. Priority will be given to them for loans, educational courses, CAPF...Opposition is misleading students & their goons are destroying public property: Bihar Deputy CM Renu Devi pic.twitter.com/ehFjqCpAoX