केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद नड्डा ने कहा- गैर बीजेपी शासित राज्य भी पेट्रोल-डीजल के दाम कम करें

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती करने भारतीय जनता पार्टी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों से अपने यहां पेट्रोल-डीजल के दाम करने को कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मांग है कि विपक्ष अपने शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम करे ताकि आम लोगों को महंगाई के बीच कुछ और राहत मिल सके।

वहीं कांग्रेस ने केंद्र के इस निर्णय नाकाफी बताया है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा, एक्साइज ड्यूटी को काटने का निर्णय रेगिस्तान में झाड़ू मारने के बराबर है। पिछले 2 महीने में भाजपा ने पेट्रोल-डीज़ल को 10-10 रुपये बढ़ाया है। आज उसी पेट्रोल-डीज़ल को क्रमश: 9.5 रुपये और 7 रुपये सस्ता कर दिया। जनता को 2 महीने लूटा और फिर 50 पैसे की राहत दे दी। जबकि एनसीपी नेता शरद पवार ने इसे 'कुछ न सही से कुछ बेहतर' कहा है।

