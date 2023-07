हिमाचल की बाढ़ में राज्य की 'पर्यटन इंडस्ट्री के डूबने' का खतरा, बुकिंग रद्द कर रहे हैं पर्यटक, घबराए हुए हैं होटल संचालक

Highlights जलप्रलय के बाद सैकड़ों सड़कें और संपर्क मार्ग तबाह हो गए हैं होटलों तक जाने वाली सड़के बह जाने से आने वाले समय में भी पर्यटन पर असर पड़ने की आशंका पर्यटक अपनी आगामी महीनों की बुकिंग रद्द कर रहे हैं

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से तबाही के बाद करोड़ों का नुकसान हुआ है जबकि कई लोगों को इस आपदा में जान गवानी पड़ी है। इसके अलवा राज्य पर एक नया खतरा संकट आ गया है। दरअसल हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आने वाली कमाई पर निर्भर है। देश और दुनिया भर के पर्यटक साल भर हिमाचल जाते रहते हैं जिससे होटल इंडस्ट्री गुलजार रहती है। लेकिन राज्य में हुए जलप्रलय के बाद सैकड़ों सड़कें और संपर्क मार्ग तबाह हो गए हैं। एक ओर पर्यटक पहले ही अपनी आगामी महीनों की बुकिंग रद्द कर रहे हैं। वहीं होटलों तक जाने वाली सड़के बह जाने से आने वाले समय में भी पर्यटन पर असर पड़ने की आशंका है। होटल संचालक इसे लेकर घबराए हुए हैं।

अपनी चिंताओं के बारे में एएनआई से बात करते हुए हिमाचल के होचल व्यवसायी राजिंदर सिंह ठाकुर कहते हैं, "पर्यटन व्यवसाय को 100% नुकसान हुआ है, मैं शिमला, कसौली और मनाली में होटल चलाता हूँ। बाढ़ और बारिश के कारण ज्यादातर जगहों पर सड़क संपर्क नहीं है। पर्यटक दहशत में हैं। कोविड के बाद यह हमारे पर्यटन व्यवसाय के लिए एक और झटका है, हम बस पर्यटन व्यवसाय को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे और इस बारिश और बाढ़ ने हमें उल्टा झटका दिया है। पर्यटकों ने राज्य में अगले तीन महीनों के लिए जो एडवांस बुकिंग कराई थी, उसे रद्द कर दिया है। इन दिनों हमारे पास होटल का एक भी कमरा बुक नहीं है।"

