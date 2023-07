लॉन्च के बाद चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक कक्षा में हुआ स्थापित, अगले महीने होनी है चंद्रमा पर लैंडिंग

श्रीहरिकोटा: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को यहां एलवीएम3-एम4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन-‘चंद्रयान-3’ का प्रक्षेपण किया। इसके कुछ मिनटों बाद तमाम चरणों को पार करते हुए चंद्रयान कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसकी पुष्टी इसरो की ओर से की गई है।

इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3, रॉकेट एलवीएम3-एम4 से सफलतापूर्वक अलग हुआ। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश के बाद कहा, 'चंद्रयान-3’ ने चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी है। एलवीएम-3एम4 रॉकेट ने ‘चंद्रयान-3’ को सटीक कक्षा में स्थापित किया है।'

कल शुरू हुई 25.30 घंटे की उलटी गिनती के अंत में एलवीएम3-एम4 रॉकेट यहां स्थित अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र के दूसरे ‘लॉन्च पैड’ से अपराह्न 2.35 बजे निर्धारित समय पर धुएं का घना गुबार छोड़ते हुए शानदार ढंग से आकाश की ओर रवाना हुआ। प्रक्षेपण के सोलह मिनट बाद प्रक्षेपण माड्यूल रॉकेट से अलग हो जाएगा। एलवीएम3-एम4 रॉकेट अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा और भारी है जिसे वैज्ञानिक 'फैट बॉय' कहते हैं।

