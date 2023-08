Aditya-L1 mission: चंद्रयान-3 के बाद ‘आदित्य-एल1’, दो सितंबर को लॉन्च, प्रक्षेपण को तैयार, इसरो ने शेयर की तस्वीरें, देखें

Highlights सूर्य के अध्ययन के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक मिशन ‘आदित्य-एल1’ के सात उपकरणों में से एक है। इसरो दो सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आदित्य-एल1 का प्रक्षेपण करने के लिए तैयार है। सूर्य के व्यापक अध्ययन और अवलोकन के लिए उपग्रह अपने साथ छह अन्य उपकरण भी ले जाएगा।

Aditya-L1 mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को अपने सौर मिशन आदित्य-एल1 की लॉन्च रिहर्सल पूरी कर ली। आदित्य-एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला-श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। इसरो ने कहा कि लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आदित्य-एल1 परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आदित्य-एल1 मिशन विशेष महत्व रखता है। सूर्य का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे IST श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The preparations for the launch are progressing.



The Launch Rehearsal - Vehicle Internal Checks are completed.



