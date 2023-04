पवार-अडानी की मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बोला तीखा हमला, कहा- 'अडानी हमाम में सब नंगे हैं'

Highlights TMC सांसद ने कहा, जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती, तब तक किसी भी राजनेता को इस आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए उन्होंने लिखा, मेरा ट्वीट विपक्ष विरोधी एकता नहीं है। बल्कि यह जनहित के पक्ष में है कहा- अडानी ने अपने दोस्तों के जरिए मुझ तक और कुछ अन्य लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को उद्योगपति गौतम अडानी से मुलाकात के कुछ घंटे बाद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ने कहा कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती, तब तक किसी भी राजनेता को बिजनेस टाइकून से जुड़ना नहीं चाहिए। जाहिर है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी इंटरप्राइजेज पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर टीएमसी सांसद यह कह रही हैं।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'अडानी ने अपने दोस्तों के जरिए मुझ तक और कुछ अन्य लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। उसे दरवाजा भी नहीं मिला, उसके पास से निकलने की तो बात ही छोड़ो। मेरे पास अडानी के साथ वन टू वन के आधार पर चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती, तब तक किसी भी राजनेता को इस आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए।”

Adani tried utmost to get to me & few

others through his friends/ wheeler dealers. He couldn’t even find the door, let alone get past it. I have nothing to discuss on 1:1 basis with Adani.

I firmly believe till govt takes action no politician should engage with this man.