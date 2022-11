ऋचा चड्ढा ने गलवान का जिक्र कर उड़ाया भारतीय सेना का मजाक! भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्ट्रेस के ट्वीट को बताया शर्मनाक

Highlights अभिनेत्री ने बयान पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, 'गलवान कहता है हाय'। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शर्मनाक बताया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाने और भारत और चीन के बीच 2020 में गालवान संघर्ष में जवानों के बलिदान को कम करने के लिए अभिनेत्री की आलोचना की।

मुंबई: बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा पर ट्विटर पर किए गए नए पोस्ट में सेना का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। अपने पोस्ट में उन्होंने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को लागू करने के लिए तैयार है। अभिनेत्री ने बयान पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, 'गलवान कहता है हाय'।

वहीं, ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट पर भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "शर्मनाक ट्वीट। जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। हमारे सशस्त्र बलों का अपमान करना उचित नहीं है।" कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाने और भारत और चीन के बीच 2020 में गालवान संघर्ष में जवानों के बलिदान को कम करने के लिए अभिनेत्री की आलोचना की।

Disgraceful Tweet. Should be withdrawn at the earliest. Insulting our armed forces is not justified. https://t.co/eetOjHrDor