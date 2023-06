एलजी-गवर्नर के कार्यालयों को लेकर राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा- इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए

Highlights राघव चड्ढा ने राज्यपाल और उपराज्यपाल कार्यालय को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि राज्यपालों और एलजी कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भाजपा पर जमकर हमलावर हुए राघव चड्ढा।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को राज्यपाल और उपराज्यपाल कार्यालय को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि राज्यपालों और एलजी कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक औपनिवेशिक खुमारी है। चड्ढा ने कहा, "गैर-बीजेपी शासित राज्यों में यह चलन देखा जा रहा है कि एलजी या राज्यपाल के जरिए सरकारों/मुख्यमंत्रियों के अधिकार छीने जा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हाल ही में तमिलनाडु में राज्यपाल ने कहा कि विधायक (सेंथिल बालाजी) मंत्री बनने के लायक नहीं हैं। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सीएम के पास कैबिनेट चुनने का पूरा अधिकार है। यह प्रवृत्ति देश के लिए खतरनाक है। मुझे लगता है कि राज्यपालों और एलजी कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक औपनिवेशिक खुमारी है।"

