"ऐसा अपमान वेरी सॉरी सर, ये लोग ऐसे ही हैं...", आप सांसद का आरोप पीएम मोदी ने किया रामनाथ कोविंद का अपमान, देखें वीडियो

Highlights आप नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर लगाया आरोप वीडियो में पीएम मोदी को खड़े होकर दूसरी तरफ देखते हुए देखा जा सकता है अमित मालवीय ने उसी वीडियो के अधिक हिस्से को जारी कर आरोप को किया खारिज

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान करने का आरोप लगाया है।

आप नेता ने रविवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का अभिवादन करते राजनीतिक नेताओं को दिखाया गया है।

वीडियो में पीएम मोदी को खड़े होकर दूसरी तरफ देखते हुए देखा जा सकता है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत संसद के अन्य सदस्य हाथ जोड़कर राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत करते हैं।

संजय सिंह ने इस वीडियो को पोस्ट किया और इस पर पीएम मोदी से सवाल किया। उन्होंने लिखा, "ऐसा अपमान, बहुत सॉरी सर। ये लोग ऐसे हैं, आपका कार्यकाल खत्म हो गया, अब ये आपकी तरफ भी नहीं देखेंगे।"

ऐसा अपमान Very Sorry Sir ये लोग ऐसे ही हैं, आपका कार्यकाल ख़त्म अब आपकी तरफ़ देखेंगे भी नही। pic.twitter.com/xaGIOkuyDM

वहीं जब संजय सिंद द्वारा पोस्ट किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब भाजपा ने पीएम मोदी की एक संपादित क्लिप साझा करने पर संजय सिंह पर पलटवार किया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर उस वीडियो का थोड़ा ज्यादा हिस्सा पोस्ट कर लिखा, "फेक न्यूज पेडलर संजय सिंह फिर से। जिनके (केजरीवाल से ले कर सिसोदिया तक) झूठ हर रोज़ पकड़े जाते हो, और अपमान सहना आदत, उन्हें लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है, क्या पता?

Fake news peddler Sanjay Singh at it again.



जिनके (केजरीवाल से ले कर सिसोदिया तक) झूठ हर रोज़ पकड़े जाते हो, और अपमान सहना आदत, उन्हें लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है, क्या पता? https://t.co/ntGA3OU5wYpic.twitter.com/1nYaN2lfE4