आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- पहली बार दर्ज नहीं हुआ है सीबीआई का मामला

Highlights सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास सीबीआई के अलावा ईडी और आईटी भी है, उनका भी स्वागत करते हैं। भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई के छापे पहले भी हुए हैं मगर सवाल ये है कि इनको मिला क्या?

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसर सहित दिल्ली और एनसीआर में 21 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा। ऐसे में आप नेता सौरभ भारद्वाज मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए नजर आए।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास सीबीआई के अलावा ईडी और आईटी भी है, उनका भी स्वागत करते हैं। पहली बार सीबीआई का मामला दर्ज नहीं हुआ है। आप नेताओं पर छापेमारी का यह पहला मामला नहीं है। सीबीआई के छापे पहले भी हुए हैं मगर सवाल ये है कि इनको मिला क्या? अगर किसी भी मामले में कुछ मिला हो तो बताएं।"

We welcome CBI & other agencies that PM Modi has including ED, Income tax. This is not the first case of the raid on AAP leaders, but the question is what do these agencies recover? They should tell people if anything was ever recovered anywhere: AAP MLA Saurabh Bharadwaj pic.twitter.com/xFS8VJ13bs