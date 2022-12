गुजरात में 'आप' विधायक भूपेंद्रभाई भयानी ने बीजेपी में शामिल होने की बात नकारी, कहा पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता

Highlights भयानी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात से किया इनकर मीडिया से उन्होंने कहा कि वह पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं इससे पहले यह चर्चा थी कि वह सोमवार भारतीय जनता पार्टी मे शामिल हो सकते हैं

अहमदाबाद: गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक ने भाजपा में शामिल हो की बात को सिरे से नकार दिया है। आप विधायक भूपेंद्रभाई गंदूभाई भयानी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात से इनकर कर दिया है।

उन्होंने कहा कि वह पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इससे पहले यह चर्चा थी कि वह सोमवार दोपहर 2 बजे गांधीनगर के बीजेपी कार्यालय में केसरिया पहनेंगे। सोमवार को ही भूपेंद्र भाई पटेल शपथ ग्रहण समारोह है। वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भयानी ने जूनागढ़ जिले के विसावदर से विधानसभा चुनाव जीता था। स्थानीय जनता ने उन्हें 7063 वोटों से जिताया था।

AAP's newly elected MLA from Visavadar constituency Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani is all set to join BJP this week.



2 other AAP MLAs are said to be ready to switch sides to the BJP.



Let's see if one more AAP MLA breaks, AAP will merge with BJP avoiding the anti defection law.