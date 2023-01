पंजाब मंत्रिमंडलः सरारी का इस्तीफा, बलबीर सिंह नए कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, जानें पूरा मामला

Highlights फौजा सिंह सरारी के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के कुछ ही समय बाद हुआ है। पटियाला ग्रामीण सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रह्म मोहिंद्रा के बेटे मोहित मोहिंद्रा को हराया था। आप के पटियाला ग्रामीण के विधायक डॉ. बलबीर सिंह ने शनिवार को पंजाब के नये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। सबसे पहले आज आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दिया और शाम होते-होते आप के पटियाला ग्रामीण के विधायक डॉ. बलबीर सिंह ने शनिवार को पंजाब के नये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।

Dr Balbir Singh, a 66-year-old MLA from #Patiala (rural) constituency, is likely to be inducted as cabinet minister in chief minister Bhagwant Singh Mann-led Cabinet today



(Vishal Rambani reports)https://t.co/gFJ5hyQcm2