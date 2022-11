तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल, जेल अधीक्षक से बात करते दिखे, भाजपा ने कसा तंज

Highlights दिल्ली भाजपा मीडिया इकाई के प्रमुख हरीश खुराना ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज साझा कर निशाना साधा है। आप के नेता जैन का जेल अधीक्षक से मुलाकात का कथित वीडियो कुछ भाजपा नेताओं ने साझा किया है। सूत्रों ने कहा कि निलंबित अधिकारी अजित कुमार जेल परिसर में जेल नंबर 7 के अधीक्षक थे।

नयी दिल्लीः दिल्ली के मंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो शनिवार को सामने आया जिसमें वह जेल की अपनी कोठरी के अंदर तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक से मुलाकात करते दिख रहे हैं। जैन के सामने आये उन वीडियो को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है जिनमें वह कथित तौर पर जेल में मालिश और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं।

उन्होंने यहां की एक अदालत से अपने कक्ष के सीसीटीवी कैमरा फुटेज मीडिया को 'लीक' किए जाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैन का जेल अधीक्षक से मुलाकात का कथित वीडियो कुछ भाजपा नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। दिल्ली भाजपा मीडिया इकाई के प्रमुख हरीश खुराना ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज साझा करते हुए ट्वीट किया, 'ईमानदार मंत्री जैन का यह नया वीडियो देखिए। जेल अधीक्षक की रात 8 बजे जेल मंत्री की अदालत में हाजिरी।'

#WATCH | More CCTV visuals of jailed Delhi Minister and AAP leader Satyendar Jain in Tihar jail come out: Sources pic.twitter.com/4c6YdJ2bAL

इस महीने की शुरुआत में, तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को जैन को विशेष सुविधा प्रदान करने में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया गया था। जैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में 31 मई से जेल में हैं। सूत्रों ने कहा था कि निलंबित अधिकारी अजित कुमार जेल परिसर में जेल नंबर 7 के अधीक्षक थे। जैन को पहले के कथित वीडियो में अपने कक्ष में पीठ और पैरों की मालिश कराते, कुछ दस्तावेज पढ़ते और बिस्तर पर लेटकर आगंतुकों से बात करते देखा गया था। पानी की बोतलें (मिनरल वाटर) और एक रिमोट भी रखा हुआ देखा गया था।

Tihar Jail superintendent at the time, Ajit Kumar was also seen interacting with Satyendar Jain. He was suspended earlier this month. pic.twitter.com/WVptTsqsJH