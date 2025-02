AAP-BJP: सरकार बनने से पहले भगदड़?, आप पार्षद अनीता बसोया, धर्मवीर और निखिल बीजेपी में शामिल, वीरेंद्र सचदेवा ने दिलाई सदस्यता, देखें वीडियो

Highlights भाजपा में शामिल होने वाले पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी (आप) में भगदड़ शुरू हो गई है। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार बन रही है।

नई दिल्लीः दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी (आप) में भगदड़ शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में एमसीडी पार्षद अनीता बसोया, निखिल चपराना, धर्मवीर सहित संदीप बसोया और अन्य लोग बीजेपी में शामिल हो गए। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी (आप) के तीन पार्षद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। यह कदम दिल्ली में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उठाया गया है। भाजपा में शामिल होने वाले पार्षद हैं।

#WATCH | MCD Councillors Anita Basoya, Sandeep Basoya, Nikhil Chaprana, Dharmavir and others join BJP in the presence of Delhi's BJP President Virendraa Sachdeva, in Delhi. pic.twitter.com/7ZfAXtcXqM