Aadhaar Card New Rules: 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार कार्ड अपडेट के ये नियम, जानिए क्या होगा असर

Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। 1 नवंबर, 2025 से, आपका आधार अपडेट करना बस कुछ ही क्लिक में आसान हो जाएगा। अब आपको अपडेट के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या नामांकन केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आपका नाम हो, पता हो, जन्मतिथि हो या मोबाइल नंबर, अब सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन संपादित किया जा सकता है। इन नए नियमों का उद्देश्य आधार सेवाओं को तेज़, सरल, और कहीं अधिक सुरक्षित व उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। आधार कार्ड से जुड़े तीन बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आइए बताते हैं आपको उनके बारे में...

आधार जानकारी अपडेट करना

पहले, आपको किसी भी सुधार या अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता था। अब, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है।

आपके द्वारा सबमिट की गई जानकारी, जैसे नाम या पता, आपके पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जैसे आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ों से स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाएगी, जिससे अपडेट प्रक्रिया तेज़ और अधिक सुरक्षित हो जाएगी।

आधार अपडेट की बढ़ेगी फीस

गौरतलब है कि नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 75 रुपये लगेंगे।

उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन या तस्वीर अपडेट करने के लिए 125 रुपये देने होंगे।

5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट अभी उपलब्ध है।

14 जून, 2026 तक निःशुल्क ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट, उसके बाद नामांकन केंद्र पर 75 रुपये लगेंगे।

आधार पुनर्मुद्रण अनुरोधों के लिए 40 रुपये लगेंगे।

घरेलू नामांकन सेवा: पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपये और उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपये लगेंगे।

मुख्य परिवर्तन 2: आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य

प्रत्येक पैन धारक को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे यह वित्तीय या कर-संबंधी उद्देश्यों के लिए अनुपयोगी हो जाएगा।

नए पैन कार्ड आवेदकों को भी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आधार सत्यापन की आवश्यकता होगी।

मुख्य परिवर्तन 3: सरलीकृत केवाईसी प्रक्रिया

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। अब आप इन माध्यमों से केवाईसी पूरी कर सकते हैं:

1 आधार ओटीपी सत्यापन

2 वीडियो केवाईसी

3 आमने-सामने सत्यापन

इससे यह प्रक्रिया पूरी तरह से कागज़ रहित और समय-कुशल हो जाती है।

ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण हैं

ये अपडेट आधार प्रबंधन को काफी आसान बना देंगे और उपयोगकर्ताओं के बहुमूल्य समय की बचत करेंगे। घर बैठे विवरण अपडेट करने की सुविधा सुविधा प्रदान करती है, जबकि सख्त सत्यापन डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

हालाँकि, आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा महत्वपूर्ण है। इसे चूकने से बाद में वित्तीय असुविधाएँ हो सकती हैं। समस्याओं से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपका आधार और पैन समय पर लिंक हो और ऑनलाइन सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज़ तैयार रखें।

यूआईडीएआई के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य नागरिकों के लिए सुविधा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाना है।

