जब ट्विटर पर एक यूजर ने काशी यात्रा करने की बताई 10 वजह, तो पीएम ने भी दिया यह जवाब

Highlights जब ट्विटर पर एक यूजर ने वाराणसी आने के 10 कारण बताए तो पीए मोदी ने इस पर अपना जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए लिखा- मैं आपसे सहमत हूं आगे लिखा- यहां आने वाले सभी लोगों को बनारस शहर अपने वश में कर लेता है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। हालांकि ऐसा कम बार देखा गया है कि वह किसी के ट्वीट पर रीट्वीट करें। लेकिन जब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की आई तो उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि जब ट्विटर पर एक यूजर ने वाराणसी आने के 10 कारण बताए तो पीए मोदी ने इस पर अपना जवाब दिया।

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वर्टिगो वारियर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर काशी की भव्यता का बखान किया है। यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा- आपको काशी की यात्रा क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे 10 वजहें हैं।

इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए लिखा- मैं आपसे सहमत हूं। मगर, मैं काशी यात्रा करने के पीछे कुछ और भी वजहों को को जोड़ना चाहता हूं। जिससे इसकी संख्या 10 से ज्यादा हो जाएगी। काशी हर किसी का इंतजार करती है। यहां आने वाले सभी लोगों को बनारस शहर अपने वश में कर लेता है।

I agree 😀 but I’ll also add that the number of reasons go well beyond 10.



Kashi awaits everyone and it will mesmerise all those who visit. https://t.co/7h7tF0Szx3 — Narendra Modi (@narendramodi) April 15, 2023

इसके बाद वर्टिगो वारियर नामक यूजर ने पीएम मोदी को रिप्लाई करते हुए कहा, बिल्कुल सर, काशी सभ्यतागत मूल्यों का उद्गम स्थल है। वहीं अन्य यूजर्स ने भी काशी की सुंदरता का बखान अपने-अपने शब्दों में किया।

Absolutely Sir. Kashi is the cradle of civilizational values. 🙏 — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) April 15, 2023

"Brahma once weighed The Heavens against Kashi and Kashi being heavier sank while the skies despite all the gods who lived there rose upwards"! Indeed Kashi is a city older than history, tradition and legend!🙏 pic.twitter.com/mKbHTx37fd — Abhinandan Kaul (@AbhinandanKaul) April 15, 2023

Web Title: A user told on Twitter – 10 reasons to go to Kashi, then PM also gave this answer