दिल्ली: पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद जहांगीरपुरी में निकाला गया रामनवमी का जुलूस

नई दिल्ली:दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रामनवमी का जुलूस निकाला गया, जहां पिछले साल हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। हालांकि आयोजकों को दिल्ली पुलिस ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी इसके बावजूद भी यात्रा निकाली गई। इससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा रामनवमी पर श्रीराम भगवान प्रतिमा यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

यह घटनाक्रम पिछले साल हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दंगों से प्रभावित क्षेत्र के बाद आया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम जिले के सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा 'श्री राम भगवान प्रतिमा यात्रा' की अनुमति देने से इनकार करने वाले आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए और सोमवार को उसे जारी किया गया।

आदेश के अनुसार, "मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि गुरुवार को रामनवमी महोत्सव के अवसर पर 'श्री रामभगवान प्रतिमा यात्रा' के लिए आपके अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है, लेकिन कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से इसे स्वीकार नहीं किया जा सका है।"

