VIDEO: यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर के करीबी छात्र नेता ने पुलिस के सामने युवक को गालियां दीं और घुटनों पर बैठाकर मंगवाई माफ़ी
By रुस्तम राणा | Updated: October 21, 2025 18:12 IST2025-10-21T18:12:54+5:302025-10-21T18:12:54+5:30
भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी दोस्त बताते हैं, का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करते हुए उसे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं।
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई एक हालिया घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) के छात्र नेता विकुल चपराना, जो खुद को भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी दोस्त बताते हैं, का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे एक व्यक्ति के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करते हुए उसे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं।
यह घटना 19 अक्टूबर की रात मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर हुई। चपराना और उनके कर्मचारियों ने कथित तौर पर उस व्यक्ति की कार का रास्ता रोका जब पुलिस यातायात संभाल रही थी। वीडियो में वह व्यक्ति घुटनों के बल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चपराना चिल्लाते हुए कह रहे हैं, "हाथ जोड़ के....ओये.....हाथ जोड़ के.....सोमेंद्र तोमर भैया है मेरा।" यह घटना कथित तौर पर एक गाड़ी को लेकर हुए झगड़े के कारण हुई, जिसमें चपराना कथित तौर पर नशे में धुत व्यक्ति पर अपनी श्रेष्ठता जता रहे थे।
इस मामले पर मेरठ पुलिस ने एक्स पर एक बयान जारी किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। आरोपी पुलिस हिरासत में है। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है।"
प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। अभियुक्त पुलिस हिरासत में है। वादी द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।— MEERUT POLICE (@meerutpolice) October 21, 2025
यह वीडियो बाद में वायरल हो गया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई और ऐसी घटनाओं में सत्ता के संभावित दुरुपयोग और पुलिस की भूमिका पर बहस छिड़ गई। अधिकारियों ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही कोई कार्रवाई की है।
एक यूजर ने कमेंट किया, "@meerutpolice शर्म आनी चाहिए आपको। आप वहीं खड़े होकर एक नागरिक के साथ ऐसा होते देख रहे थे। आपने अपनी शपथ तोड़ी है, इसलिए आपकी तुरंत निंदा होनी चाहिए।"
एक अन्य यूजर ने कहा, "ओह, हमारे देश में पुलिस की कितनी बुरी हालत है। शपथ तोड़ने के लिए हर एक पुलिसवाले को 5 साल की जेल होनी चाहिए।" एक तीसरे यूजर ने लिखा, "यह आदमी घुटनों के बल बैठकर अपने पापा को वोट देगा। उसे यह व्यवहार बहुत पसंद है।"