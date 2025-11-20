मेरठ में डॉक्टर ने बच्चे के घाव पर फेविक्विक से बांधी पट्टी, चिकित्साधिकारी ने जांच के दिए आदेश
By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 16:14 IST2025-11-20T16:14:06+5:302025-11-20T16:14:06+5:30
एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ढाई साल के बच्चे की आंख के पास गंभीर घाव पर टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया।
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ से मेडिकल लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ढाई साल के बच्चे की आंख के पास गंभीर घाव पर टांके लगाने के बजाय फेविक्विक लगा दिया।
बढ़ते दर्द और खतरे को देखकर बच्चे के परिवार वाले उसे दूसरे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों की तीन घंटे की कोशिश के बाद, मज़बूत चिपकने वाला पदार्थ हटा दिया गया। मामला अब हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुँच गया है, और डिटेल में जांच शुरू कर दी गई है।
बच्चे की मां इरविन कौर ने बताया कि बच्चे को दो दिन पहले चोट लगी थी। भाग्यश्री हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्चे के पिता से फेवीक्विक लाने को कहा और कट को साफ किए बिना ही लगा दिया।
मेरठ में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ढाई साल के बच्चे को टांके की जगह डॉक्टर ने कथित तौर पर 5 रुपये की फेविक्विक से घाव चिपका दिया। बच्चा रातभर दर्द से तड़पता रहा और अगले दिन दूसरे अस्पताल में डॉक्टरों को गोंद हटाने में तीन घंटे लगने के बाद टांका लगाया गया।#meerut#Doctorpic.twitter.com/SvT2XvMKNp— Vocal TV (@vocal_tv) November 20, 2025
जब माता-पिता ने इंजेक्शन और सही ड्रेसिंग के लिए ज़ोर दिया, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ तीन घंटे के ट्रीटमेंट के बाद चिपकाने वाली चीज़ हटा दी गई और घाव पर टांके लगाए गए। महिला ने यह भी बताया कि उसके पति ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई है।
#मेरठ में एक बच्चे को आंख के पास चोट लगी. आरोप है कि भाग्यश्री अस्पताल के डॉक्टर ने फेविक्विक से उसका घाव चिपका दिया. बेशुमार दर्द हुआ तो दूसरे अस्पताल में 3 घंटे फेविक्विक हटाने में लगे.— Narendra Pratap (@hindipatrakar) November 20, 2025
CMO जांच की रस्म अदायगी कर रहे है pic.twitter.com/lI0UFJ6SQ3
बच्चे की पहचान मनराज सिंह के तौर पर हुई है, जो खेलते समय टेबल के कोने से टकरा गया था। उसकी आंख के पास गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। घबराए हुए परिवार ने उसे तुरंत पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल, भाग्यश्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
गजब, अस्पताल वालों ने फेवीक्विक से आंख चिपका दी।— Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) November 20, 2025
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बच्चे के सर पर चोट लगी, परिवार उसे लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचा, उन्होंने उसे बच्चों की आंख को फेवीक्विक से चिपका दिया। बाद में परिवार बच्चे को दूसरे अस्पताल लेकर गया, तब पता चला। pic.twitter.com/NJxcJckMvo
जांच शुरू
मेरठ के CMO डॉ. अशोक कटारिया ने इस घटना पर कहा, "हमें बच्चे के परिवार से शिकायत मिली है। यह बहुत सेंसिटिव और चिंताजनक मामला है। पूरी घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"