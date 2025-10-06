जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भीषण आग लगने से 8 मरीजों की मौत
By रुस्तम राणा | Updated: October 6, 2025 08:04 IST2025-10-06T08:04:59+5:302025-10-06T08:04:59+5:30
मृतकों की पहचान पिंटू (सीकर), दिलीप (आँधी, जयपुर), श्रीनाथ (भरतपुर), रुक्मणी (भरतपुर), कुशमा (भरतपुर), सर्वेश (आगरा, उत्तर प्रदेश), बहादुर (सांगानेर, जयपुर) और दिगंबर वर्मा के रूप में हुई है।
जयपुर: जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात भीषण आग लगने से तीन महिलाओं समेत आठ मरीजों की मौत हो गई। आग रात करीब 11:20 बजे न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर रूम में लगी, जहाँ कागज़, मेडिकल उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे हुए थे। अधिकारियों को शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संदेह है। मृतकों की पहचान पिंटू (सीकर), दिलीप (आँधी, जयपुर), श्रीनाथ (भरतपुर), रुक्मणी (भरतपुर), कुशमा (भरतपुर), सर्वेश (आगरा, उत्तर प्रदेश), बहादुर (सांगानेर, जयपुर) और दिगंबर वर्मा के रूप में हुई है।
घटना के समय, प्रभावित आईसीयू में 11 मरीज़ भर्ती थे, जबकि 13 अन्य बगल के वार्ड में थे। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि जब तक दमकल की गाड़ियाँ पहुँचीं, पूरा वार्ड धुएँ से भर गया था और सभी तरह के रास्ते बंद हो गए थे। उन्होंने कहा, "हमें इमारत के दूसरी तरफ़ से खिड़कियों के शीशे तोड़कर अंदर पानी की बौछारें करनी पड़ीं।" आग बुझाने में लगभग डेढ़ घंटे का समय लगा। मरीजों को उनके बिस्तरों समेत बाहर निकालकर सड़क किनारे ले जाया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, "एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई, अत्यंत हृदयविदारक है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दुर्घटना में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"
SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 6, 2025
राज्य सरकार इस घटना की उच्च…
उन्होंने आगे कहा, "राज्य सरकार इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच करवाए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएँ फिर न हों।"