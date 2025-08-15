79th Independence Day: PM मोदी ने देशवासियों को दिया तोहफा, दीवाली पर GST में होगी कटौती

79th Independence Day:प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

HUGE :



PM Narendra Modi Ji (@narendramodi) promises a “Double Diwali” for the nation — announces next-gen GST reforms to slash tax burden across India after 8 years of sweeping changes. pic.twitter.com/hZ9bPqEwSg — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) August 15, 2025

जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में मोदी ने कहा, ''हमने राज्यों के साथ चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा। आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं पर कर में काफी कमी की जाएगी।

#IndependenceDay2025



This Diwali, I am going to make it a double Diwali for you... Over the past eight years, we have undertaken a major reform in GST... We are bringing next-generation GST reforms. This will reduce the tax burden across the country...: PM @NarendraModipic.twitter.com/QzB4bWaz8d — TIMES NOW (@TimesNow) August 15, 2025

हमारे एमएसएमई को इसका बहुत फायदा होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।'' राज्यों के वित्त मंत्रियों वाला एक मंत्रिसमूह (जीओएम) पहले ही जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में कटौती पर चर्चा कर रहा है।

Web Title: 79th Independence Day PM Modi Diwali gift to nation said GST rates will be reduced significantly by Diwali