79th Independence Day: PM मोदी ने देशवासियों को दिया तोहफा, दीवाली पर GST में होगी कटौती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 15, 2025 09:46 IST2025-08-15T09:43:17+5:302025-08-15T09:46:55+5:30

79th Independence Day:नरेंद्र मोदी ने कहा, "विकास के लिए खेलों का भी महत्व है और मुझे खुशी है कि आज अगर बच्चे खेलों में रुचि लेते हैं, तो माता-पिता गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूँ।"

79th Independence Day PM Modi Diwali gift to nation said GST rates will be reduced significantly by Diwali | 79th Independence Day: PM मोदी ने देशवासियों को दिया तोहफा, दीवाली पर GST में होगी कटौती

79th Independence Day: PM मोदी ने देशवासियों को दिया तोहफा, दीवाली पर GST में होगी कटौती

79th Independence Day:प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में मोदी ने कहा, ''हमने राज्यों के साथ चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा। आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं पर कर में काफी कमी की जाएगी।

हमारे एमएसएमई को इसका बहुत फायदा होगा। दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।'' राज्यों के वित्त मंत्रियों वाला एक मंत्रिसमूह (जीओएम) पहले ही जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में कटौती पर चर्चा कर रहा है।

Web Title: 79th Independence Day PM Modi Diwali gift to nation said GST rates will be reduced significantly by Diwali

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Independence DayDiwali-DeepavaliGSTmodiIndiaस्वतंत्रता दिवसदिवालीजीएसटीमोदीभारत