जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के 64 नेताओं ने दिया एक साथ इस्तीफा, गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल होंगे

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बाद अब जम्मू-कश्मीर में पार्टी के 64 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जिन 64 नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है उनमें राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारा चंद, पूर्व मंत्री माजिद वानी और मनोहर लाल शर्मा जैसे नेता शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले सभी नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली नई पार्टी में रविवार को शामिल होंगे।

64 Jammu & Kashmir Congress leaders including former Dy CM Tara Chand resign from the party in support of Ghulam Nabi Azad.