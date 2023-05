हिंसाग्रस्त मणिपुर से सुरक्षित घर लौटे यूपी के 62 छात्र, बाकी के छात्रों की भी 2 दिनों में होगी वापसी

By अनिल शर्मा | Published: May 10, 2023 08:42 AM

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन पर मणिपुर में प्रदेश के 136 छात्रों के होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें आईआईटी मणिपुर के 52 छात्र, एनआईटी इम्फाल के 47 छात्र, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के 30 छात्र, मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तीन छात्र और दो अन्य छात्र शामिल हैं।

तस्वीरः ANI