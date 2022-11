वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी करेंगे घर से काम: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय

Highlights गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे राजधानी में प्राइमरी स्कूल भी कल से बंद कर दिए जाने का आदेश दिया गया दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज 'गंभीर' रहेगी, 5 नवंबर के बाद से राहत मिलने का अनुमान

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने आधे कर्मचारिओं को घर से काम करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। राजधानी में प्राइमरी स्कूल भी कल से बंद कर दिए जाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज 'गंभीर' रहेगी। हालांकि 5 नवंबर के बाद से जनता को इससे थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है।

उधर, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा है "दिल्ली और पंजाब में आप सरकारें पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं। अब, दोषारोपण का समय नहीं है।" राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट को संबोधित करते हुए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार सम-विषम योजना को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है।

वहीं दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए, भाजपा ने आरोप लगाया कि AAP के शासन में खेत में आग 34 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम केजरीवाल “दिल्ली के दुश्मन” थे।

